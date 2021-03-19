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Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı

19.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıktı.

Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayımlanan Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıktı.

Bu hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi destekleyecek olan Kütahyalı, yayına Fenerbahçe formasıyla çıkıp Fenerbahçe marşı söyledi.

Beyaz TV spor müdürü Onur Yıldız'ın şaşkınlıkla baktığı Kütahyalı, tüm izleyenleri de şaşkına çevirdi.

Lider Beşiktaş ve Galatasaray arasında 2 puan fark olmasından dolayı Fenerbahçe'yi destekleyen Kütahyalı, sosyal medyada çok konuşuldu.


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