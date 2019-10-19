Galatasaraylı Stankovic, 3 hafta parkeden uzak kalacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dragana Stankovic'in sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Stankovic'in dün gerçekleşen antrenmanda sağ dizinden sakatlandığı belirtildi.

İlk tetkikleri Bahçelievler Medical Park'ta yapılan 24 yaşındaki Sırp pivotun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Üç haftalık rehabilitasyon sürecinin ardından oyuncunun durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

