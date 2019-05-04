Galatasaraylı taraftarının şikayetçi olduğu derbi hakemi Ali Palabıyık için karar verildi

Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının hakemi Ali Palabıyık’ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar verdiğini belirten Galatasaray taraftarı C.M. (32), Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu.

Dilekçede, Ali Palabıyık’ın maç sırasında kasıtlı olarak yanlış kararlar vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilmiş ve şikayet üzerine Palabıyık hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Ali Palabıyık’a atılı bulunan suçların yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği, müsabaka hakemlerinin müsabaka sırasında vermiş olduğu kararlar ile ilgili değerlendirme yapma yetki ve görevinin savcılığa ait olmadığı belirtildi.

Şüphelinin, kasten görevini kötüye kullanma suretiyle hatalı kararlar verdiğine ilişkin iddianın soyut ve genel nitelikte olduğu, bu iddianın somut bilgi ve belgelere dayanmadığını kaydedildi.

