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  4. Galatasaraylı taraftarlardan Tarık Çamdal'a protesto!

Galatasaraylı taraftarlardan Tarık Çamdal'a protesto!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarları, Antalyaspor maçında eski oyuncuları Tarık Çamdal'ı protesto etti.

Galatasaraylı taraftarlardan Tarık Çamdal'a protesto!

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık Çamdal'ı ıslıklarla protesto etti.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.

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Galatasaray Antalyaspor tarık çamdal protesto

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