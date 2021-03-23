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Galatasaraylı yıldız Mohamed'in yaşadığı hırsızlık anının görüntüleri ortaya çıktı

23.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in çantasını yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed'in Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde çantası çalındı.

11 Mart tarihinde alışverişe giden futbolcu bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile banka oturdu. İçerisinde pasaportu ve cüzdanı bulunan çantasını yanına koyan futbolcu, kalktığında çantasını aynı yerde bulamayınca hırsızlığa uğradığını anlayarak polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde şüphelinin Cezayir uyruklu Hacer A.(31) olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Mohamed'in çantasının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüpheli ilk olarak AVM'ye giriş yaptı. Sonrasında Mohamed ve arkadaşının bulunduğu banka oturan şüpheli, ikilinin sırtlarının dönük olmasını fırsat bilerek yanında bulunan alışveriş poşetine futbolcunun çantasını koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından çantayı alışveriş poşetinden çıkarıp kendi sırt çantasına koyması, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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