Galatasaraylı yıldızın eşinden olay itiraf: 'Futbolu bırakmak istedi!'

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın elde ettiği zaferde büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'den alınan yıldız golcünün eşi Wanda Nara'nın bir sağlık problemi yaşadığı öğrenilmişti.

Son durumuna dair konuşan Nara, Mauro Icardi ile ilgili itiraflarda da bulundu.

İşte Wanda Nara'nın Arjantin'den Angel de Brito'ya yaptığı açıklama;

"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

"Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim çünkü her şey dağılıyordu."

"6 FARKLI HASTALIK OLABİLİR"

"Anlayabildiğim zaman belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken hastalığımı televizyondan öğrendim." dedi.

"MAURO'YA 'ÖLECEĞİM' DEDİM"

"Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim."

"HENÜZ YÜZDE 100 TEYİT EDEMEDİLER"

"Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar."

