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Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler! Dünya devinden 15 milyon euro...

16.03.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Lucas Torreira için İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi bulunuyordu. Sarı - kırmızılı formayı terleten Uruguaylı yıldız için en ciddi talibin Milan olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler! Dünya devinden 15 milyon euro...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya Ligi Serie A'dan ciddi talipler olduğu biliniyordu.

İZLEDİLER, RAPOR GÖNDERDİLER

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Dev kulüp Milan'ın Uruguaylı yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izlediği ve rapor gönderdiği öğrenildi.

PLAN: 15 MİLYON EURO

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Milan'ın bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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