Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler! Dünya devinden 15 milyon euro...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya Ligi Serie A'dan ciddi talipler olduğu biliniyordu.

İZLEDİLER, RAPOR GÖNDERDİLER

Dev kulüp Milan'ın Uruguaylı yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izlediği ve rapor gönderdiği öğrenildi.

PLAN: 15 MİLYON EURO

Milan'ın bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

