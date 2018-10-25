Galatasaraylı yıldızlar Schalke 04 maçı sonrası açıklamalarda bulundular

Galatasaray'da Ozan Kabak, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hayaline ulaştığını söyleyen Ozan, "İstediğimiz sonucu elde edemedik ama Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada 1 puan da önemli, rakibe de 3 puan vermedik. Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayali, ben de şükürler olsun ilk maçıma çıktım. Fatih hoca bana çok güveniyor, ben de bunu boşa çıkarmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. DONK: DEVLER LİGİ FARKLI BİR SEVİYE Galatasaray'da Ryan Donk, Schalke ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Donk, "Maçın başından itibaren denemelerimiz oldu. Geriden oyun kurmaya çalıştık, ileride etkili olmaya çalıştık. Rakibimiz iyi kapattı ve kontra atağa çıkmaya çalıştılar. Zor bir maçtı bizim için, kolay olmadı ama ne olursa olsun 1 puan almış olduk" diye konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde her şansı kullanmaları gerektiğini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Her puan için çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye, puan almak için her şeyi yapmanız gerekiyor. Elinize geçen bir şansı bile kullanmak, mücadele etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'ın performansını değerlendiren Donk, "Ozan Kabak'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı, ona hoşgeldin diyorum. Her maç üzerine koyan, bizi dinleyen, öğrenen bir futbolcu. Bugün de iyi bir performans gösterdi. Oyunun sonunda güç anlamında biraz sıkıntı yaşadı ama daha da iyi olacaktır" dedi. MUSLERA: TARİHE GEÇTİĞİM İÇİN MUTLUYUM Galatasaray'ın Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maç olduğunu kaydeden Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde puan almak çok çok önemli. Zor bir maçtı mutlaka. Taktik seviyesi yüksek bir rakibe karşı oynadık. İlk yarının belirli bölümünden sonra taktik değişikliğe gittik" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da 30. Şampiyonlar Ligi maçına çıkarak Popescu ile bunu başaran 2. oyuncu olan Muslera, "Bu büyük kulübün, bu büyük camianın tarihine geçtiğim için çok çok mutluyum. İlk geldiğimden beri yapılan yardımlar ortada. Taraftarlar beni çok seviyor ve ben de %100'ümü vererek karşılık vermeye çalışıyorum. Burada çok mutluyum" diye konuştu.