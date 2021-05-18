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Galatasaraylı yöneticilerden Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

18.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın şampiyonluk için çıktığı ancak averaj için yeterli golü bulamadığı 3-1’lik Yeni Malatyaspor maçında, teknik direktör Fatih Terim’in kadro tercihi sorgulandı, kaçan şampiyonlukta bunun önemli bir etken olduğu vurgulandı.

Galatasaraylı yöneticilerden Fatih Terim'e olay sözler: Senin yüzünden

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı.Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

"SENİN YÜZÜNDEN"

TT Stadı’ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi.Sarı-kırmızılıların, “Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?, Şampiyonluk kaybedildiyse senin yüzünden!” şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti.

Maç sonunda da aynı isimlerin, “İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk” dedikleri öğrenildi.Sözkonusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim’in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin’in yerine Şener, Arda Turan’ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba’nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu’nu alarak başlamıştı.

Galatasaray’da yeni seçim takvimi için gözler yönetime çevrildi. İçişleri Bakanlığı’ın genelgesi sonrası 29 Mayıs’ta seçim ihtimalinin ortadan kalkması süreci yeniden başlatacak. Sarı-kırmızılıların bugünkü yönetim kurulu toplantısında yeni seçim takviminin açıklanması bekleniyor. Sarı-kırmızılarda Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Işın Çelebi yeni takvime göre yeniden adaylık başvurusu yapacak. Bunların dışında, Mustafa Cengiz veya Abdurrahim Albayrak’tan birinin daha adaylık için kolları sıvayacağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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