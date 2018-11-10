Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da Younes Belhanda gösterdiği performansla tartışılsa da Faslı yıldızın oğlu Muhammed Belhanda gönüllerde taht kurdu.
Minik Belhanda'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde İstiklal Marşı'nı okuması tüm takım taraftarları tarafından büyük alkış aldı.
Muhammed Belhanda'nın görüntüleri sonrası Galatasaray taraftarları da Younes Belhanda için övgü dolu yorumlar yaptı.
İşte o paylaşımlar...
Belhanda’nin Hagi’den sonra Galatasaray’a gelmiş en iyi 10 numara oldugunu tartışmayalım şu videodan sonra.
Bundan sonra Belhanda'ya laf eden karşısında beni bulur. Şu videodan sonra Belhanda'yı Galatasaray'a kaptan yapsalar tek kelime etmem.
Belhanda düşmanları klavye başında oturup bedavadan söverken adamın oğlu İstiklal Marşı'nı okuyor.
10 numara Belhanda'dan 10 numara davranış.
Belhanda’nın oğlu İstiklal Marşı'mızı okuyor. Dünya bir dakikalığına güzelleşiyor.
Belhanda artık gözümde Zinedine Zidane'dan farkın yok.
En başından beri Belhanda’ya ve Belhanda’ya ait her şeye aşığız, elhamdulillah.
Belhanda artık senin hakkında olumsuz konuşmuyorum, buraya yazıyorum.
Belhanda’yı sevmeyen benimle ahbaplık edemez.
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