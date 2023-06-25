Galatasaraylılar bayramı erken kutlayacak! Wanda Nara'dan Icardi açıklaması...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Mauro Icardi'nin olmuştu. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

"İSTANBUL'DA KALMAYA SICAK BAKIYORUZ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Wanda Nara, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi transferi için "Galatasaray ile konuşmadan karar veremeyiz. Galatasaray'da çok mutluyduk. Hem ben hem Mauro hem de çocuklar çok sevildi. Galatasaray ile görüşmeden bir karar vermemiz mümkün değil. İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyoruz. Kulüple fikir alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.



