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''Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutuyor'' dedi, ortalık adeta yıkıldı! Tahir Kıran'dan flaş sözler

10.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran önemli açıklamalar yaptı. Rizespor başkanlığına aday olmayacağı konuşulan Kıran'ın sözleri sosyal medyada olay oldu. Özellikle Galatasaraylılar için yaptığı iddia çok konuşuldu. Gedson Fernandes transferine de değinen Kıran, "Gedson Fernandes bizim için basit bir transfer oldu. 1 saat içinde transfer ettik. Menajer Ahmet Bulut aradı. Galatasaray'a verecektik olmadı, bir türlü frekansı tutturamadık dedi." ifadelerini kullandı.

''Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutuyor'' dedi, ortalık adeta yıkıldı! Tahir Kıran'dan flaş sözler
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran A Spor'da yayınlanan programda önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray taraftarını bir hayli kızdıran sözler söyleyen Kıran, sosyal medyada gündem olmuş durumda.

"GEDSON BASİT BİR TRANSFERDİ"

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Galatasaray'ın gündemindeyken Beşiktaş'a ordan da Rizespor'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Kıran "Gedson Fernandes bizim için basit bir transfer oldu. 1 saat içinde transfer ettik. Menajer Ahmet Bulut aradı. Galatasaray'a verecektik olmadı, bir türlü frekansı tutturamadık dedi. Tamam ne istiyor dedim. Ben bu kadar veririm dedim. Ahmet de tamam, çocuğun menajerinin parasını kesmeyin de benden kesin bir şey olmaz dedi."

"6-0 OLMUŞ HALA GOL DİYOR"

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a kırgınlığını belirten Tahir Kıran "İsmail Kartal'a teessüf ederim. Skor 6-0 olmuş, hala gol diye bağırıyor, Fenerbahçe'de kalmak için. Eee kalamadın. Kendisi bir de Rizeli. Sen Rize'nin ekmeğini yedin, ayıp değil mi?"

"GALATASARAYLILAR, FENERBAHÇE'Yİ TUTUYOR"

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Bizim Galatasaray ile oynadığımız ikinci maçta 38 bin seyirci varmış. Galatasaray'ın ortalaması 20 bin bu sezon. Fenerbahçe ile Rizespor maç yapıyor, Galatasaraylılar Fenerbahçe'yi tutuyor. Vaziyet bu noktaya geldi.

"BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ OLACAK"

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"Büyük ihtimalle TFF Başkanı sayın Büyükekşi olacak. Sezon başında geldiğimizde bazı olumsuzluklarla başladık. Hızlı hızlı transfer yapmak zorundaydık. O dönem hocamız Bülent hocaydı. Onun verdiği liste ile devam ettik. 9. haftaya geldiğimizde 1 puanımız vardı. Bu büyük bir rezalet. 3. hafta Antalyaspor ile başlayan bir doğrama operasyonu yapıldı bize. 35 hafta bizim doğramalarımız devam etti. Bir Galatasaray maçı seyrettiniz. İki Altay maçımız var. Bunlarla ilgili bir video hazırladım 32 dakika sürdü. Bize hapılan haksızlıklar. Adil Gevrek o görüntüleri seyredince ben hiç konuşmayayım dedim.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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