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Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor! Bruma'dan sonra Onyekuru da...

19.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Bruma'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu haberin ardından Galatasaraylılar büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten ve Fatih Terim'in prensi olan Bruma'nın ezeli rakibe gitmesi taraftarı üzdü. Bu transferden sonra Galatasaray'ın bir eski futbolcusu Onyekuru'nun da Beşiktaş yolunda olduğu öğrenildi.

Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor! Bruma'dan sonra Onyekuru da...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun geleceği için net kararı henüz vermedi. Adı Beşiktaş ile de anılan Henry Onyekuru'nun, Olympiakos'ta mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen yıldız oyuncunun, kariyeri konusunda henüz net bir karar vermediği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, kendisi için gelecek teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATABİLİR

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Onyekuru’nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. D'Avila, “Onyekuru için bir İstanbul'dan bir de dışarıdan bir kulüple görüşüyorum. Onyekuru, İstanbul'a dönmek istiyor. İlerleyen zamanda kendisini nerede izleyeceğimiz netleşecek” dedi.

ASLAN EZELİ RAKİPLERİ BESLİYOR!

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Yolu Galatasaray'dan geçen pek çok önemli futbolcu son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Gedson Fernandes geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlılarla anlaştı; şimdi sırada Onyekuru var. Fenerbahçe ise son senelerde, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Serdar Aziz'den sonra Bruma'yı da renklerine kattı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Henry Onyekuru Bruma
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