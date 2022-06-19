Galatasaraylılar şok üstüne şok yaşıyor! Bruma'dan sonra Onyekuru da...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Henry Onyekuru'nun geleceği için net kararı henüz vermedi. Adı Beşiktaş ile de anılan Henry Onyekuru'nun, Olympiakos'ta mutsuz olduğu öne sürülmüştü. Daha önce 3 kez Galatasaray formasını giyen yıldız oyuncunun, kariyeri konusunda henüz net bir karar vermediği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, kendisi için gelecek teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

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Onyekuru’nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalarda bulundu. D'Avila, “Onyekuru için bir İstanbul'dan bir de dışarıdan bir kulüple görüşüyorum. Onyekuru, İstanbul'a dönmek istiyor. İlerleyen zamanda kendisini nerede izleyeceğimiz netleşecek” dedi.

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Yolu Galatasaray'dan geçen pek çok önemli futbolcu son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Gedson Fernandes geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlılarla anlaştı; şimdi sırada Onyekuru var. Fenerbahçe ise son senelerde, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Serdar Aziz'den sonra Bruma'yı da renklerine kattı.



