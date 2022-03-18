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Galatasaraylıları çıldırtmıştı! Pique, Trabzon'a geliyor...

18.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, şampiyonluk kutlaması çalışmalarına şimdiden başladı. Süper Lig'de büyük bir puan farkıyla liderliğini koruyan bordo-mavililer, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir kutlama yapmayı planlıyor. Trabzonspor yönetimi, dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique'yi kutlamalara getirmeyi düşünüyor.

Galatasaraylıları çıldırtmıştı! Pique, Trabzon'a geliyor...
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Trabzonspor'da şampiyonluk neredeyse kesin gibi... Süper Lig'de 8'inci şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan bordo-mavililer, karnaval niteliğinde bir şölen yapmak istiyor. Birçok ajansla bu konuda görüşme gerçekleştiren bordo-mavili yönetim, ulusal ve yerel birçok sanatçıyı kutlamalara getirecek.

PIQUE VE SHAKIRA BOMBASI

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Karadeniz gazetesinin haberine göre şampiyonluk kutlamasının özel isimleri olarak ise dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ve Barcelona formasını giyen eşi Gerard Pique düşünülüyor. Trabzonspor ’la daha önceden sıcak ilişkileri bulunan ikili, davete ‘evet’ derse girişimler resmileşecek. Akyazı Stadı’nı dolduran taraftarlar Shakira’nın şarkılarıyla coşacak.

GALATASARAYLILARI ÇILDIRTMIŞTI

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamamıştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Aslan, Avrupa defterini kapatırken Barça'nın yıldızları Gerard Pique ile Jordi Alba, Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını çıldırtmıştı. Zaman geçirmek için her yolu deneyen ikiliye Nef Stadı'nda büyük tepki gösterilmişti.

2019 YILINDA FORMA TANITIMINI ÇOK BEĞENMİŞTİ

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Shakira şarkılarıyla Akyazı Stadı’nı dolduran bordo-mavili taraftarları coşturacak. Hatırlanacağı gibi Gerard Pique 2019 yılında Trabzonspor’un forma tanıtımını çok beğenmiş, bordo-mavili kulüp de ünlü stoper ve eşi Shakira’ya forma göndermişti.

(Görüntü EXXEN'den alınmıştır.)


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Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Shakira
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