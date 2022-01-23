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Galatasaraylıları çok kızdıran açıklama: İyi yoldayız

23.01.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Galatasaray taraftarının tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Maalesef maçın sonlarına doğru yaptığımız birkaç bireysel hatalardan dolayı mağlup olduk. Birkaç hakem hatası da vardı. Bu arayı iyi değerlendireceğiz. Galatasaray taraftarı merak etmesin, iyi yoldayız." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylıları çok kızdıran açıklama: İyi yoldayız

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Sarı-Kırmızılıların Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarına seslenen Kırmızı tepki çeken sözlerde bulundu. Taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan Kırmızı, "Galatasaray taraftarı merak etmesin, iyi yoldayız" dedi.

"İYİ YOLDAYIZ"

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, "Galibiyet bizim hakkımızdı. Taraftarımızın tepkisini haklı buluyoruz. Hiç merak etmesinler bundan sonraki maçlarda onlara daha büyük sevinçler yaşatacağız. Galatasaray taraftarı merak etmesin, iyi yoldayız." dedi. Galatasaray taraftarını bu açıklamalar çok sinirlendirdi ve tepki çekti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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