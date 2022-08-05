Galatasaraylıları duygulandıran paylaşım! Fatih Terim ve Didier Drogba...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'da tatilini sürdürüyor.

Sarı - kırmızılı taraftarların çok sevdiği Terim, Galatasaray'da 2012/13 sezonunda birlikte çalıştığı efsane futbolcu Didier Drogba ile buluştu.

Fildişili eski futbolcu ile bir araya gelen Terim, Drogba ile sohbet ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

"TEŞEKKÜR EDERİM EVLAT"

Terim'in paylaşımında, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadeleri yer aldı.





