Galatasaraylıları kahreden tablo! İkinci yarıda küme düşüyor...

Galatasaray, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden erken kopan sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda etmişti.
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla Giresunspor'a iç sahada 1-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılmış, yerine İspanyol teknik direktör Domenec Torrent getirilmişti.
İkinci yarıda Fatih Terim ile 1, Torrent ile 10, toplamda 11 maça çıkan sarı - kırmızılılarda ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil.
Bu 11 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılan Galatasaray, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alarak 11 puan toplayabilmişti.
Galatasaray sadece ikinci yarının puan durumu baz alındığında 11 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattının tam olarak içinde bulundu. Sarı - kırmızılıların bir üstünde 17. sırada aynı puanla Altay yer alırken, 19. sırada Çaykur Rizespor, 20 sırada ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer buldu.
Trabzonspor: 24 puan
Kasımpaşa: 23 puan
Alanyaspor: 21 puan
Fenerbahçe: 21 puan
Antalyaspor: 19 puan
Adana Demirspor: 18 puan
Beşiktaş: 18 puan
Konyaspor: 16 puan
Karagümrük: 16 puan
Hatayspor: 15 puan
Başakşehir: 14 puan
Sivasspor: 14 puan
Giresunspor: 13 puan
Gaziantep FK: 12 puan
Göztepe: 12 puan
Altay: 11 puan
Galatasaray: 11 puan
Rizespor: 9 puan
Yeni Malatyaspor: 5 puan
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