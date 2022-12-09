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"Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe şampiyon olsun" demişti! Ümit Özat ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

09.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi alanında yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Sabancı Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez yaptığı futbol yorumuyla sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Şahsi twitter hesabından "Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe şampiyon olsun" diyen Demirtaş'ın bu paylaşımına oldukça sinirlenen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

"Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe şampiyon olsun" demişti! Ümit Özat ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve zaman zaman girdiği polemiklerle ve yaptığı tespitlerle gündeme gelen Sabancı Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu kez twitter hesabından yaptığı 'futbol' çıkışı ile gündeme geldi.

Paylaştığı "Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı" sözleriyle binlerce yorum alan Demirtaş'ın bu gönderisine yorum yapan isimlerden biri de Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve yaptığı sivri yorumlarla tanınan isimlerden Ümit Özat oldu.

"GALATASARAYLIYIM AMA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

Özgür Demirtaş, "Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, bilançoları için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonrada Beşiktaş olsun" paylaşımı yaptı.

"BURNUNU SOKMAYAN BİR SEN VARDIN"

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Bunun üzerine Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör Ümit Özat, Özgür Demirtaş'ın paylaşımının altına, "E millet de boşa para versin. Muhteşem tespit! Bu sene Fenerbahçe seneye Galatasaray sonraki sene Beşiktaş sonra Trabzonspor, aslında her sene biri olsun. Futbola burnunu sokmayan bir sen vardın! Zaten bitmişti futbol, şimdi de okeye döneriz! Kafaya bak ya. Biz bu adamı ülkenin en akıllılarından sanıyorduk" yorumu yaptı.

Bu sözlerin üzerine Özgür Demirtaş, Ümit Özat'a oldukça uzun bir yanıt verdi.

"KISMEN HAKLISINIZ..."

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Ümit bey merhabalar. Yorumunuzda kısmen haklısınız. Neden haklı olduğunuzu ve benim ne demek istediğimi tane tane anlatmak isterim. Haklısınız çünkü ben futboldan (Teknik anlamda) sizin anladığınızın 100’de biri bile anlamıyorum. Ancak bilançodan da sizin anladığınızdan bir parça daha fazla anlıyor olabilirim.

SİYASETÇİ BENZETMESİ...

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Türk Futbol takımlarının ekonomisi berbat durumda (tıpkı ülke ekonomisi gibi). Bunun en büyük nedenlerinden biri futbol takımı yöneticileri. Bu yöneticileri ben siyasetçilere benzetiyorum. Siyasetçiler (bakın siyasetçi diyorum devlet adamı değil), bir dahaki seçime kadar oyverenleri çoşturmak için ellerinden geleni yapıp bol kepçeden para harcarlar. Seçimi kazanırlar ama ülkenin geleceğini paramparça ederler. O yüzden biz güçlü siyasetçi değil güçlü kurum isteriz. Siyasetçiler gelip geçici, kurumlar kalıcıdır. Genelde oy verenler eğer teknik bilgileri yoksa bu basit gerçeği görmezler ve siyasetçilere aldanırlar.

"TAKIMLAR BORÇ İÇİNDE"

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Aynı şey futbol takımı yöneticileri için de geçerlidir. Kulüp başkanları holigan taraftarları ile tek vücut olup milleti kısa vadede saçma sapan pahalı transferlerle kandırıp ve coşturup, kulüplerin uzun vadesini mahvederler. Türkiye’de futbol takımları borç içinde. Anadolu takımları ise para bulamadığından iyice berbat durumda bu durumdan çıkmanın yegane yolu sadece futbolun tekniğinden anlayan başkanların gelmesi değil, aynı zamanda gaza gelmeyecek, kurumsal şirket yönetiminden anlayan, bilanço okuyabilen, finansal detayları görebilen başkanların gelmesi.

"ALİ KOÇ KURUMSALLIĞIN SÖZLÜK TANIMI"

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Ali Koç bu konudaki en idealidir demiyorum Ama en azından soğukkanlı ve kurumsallığın sözlük tanımı. Ben biraz dengeli şampiyonluk olsun derken hem bu kurumsallığa vurgu yapmak, hem klüpler arası para farkının azalmasını sağlamak hem de bunlar başarıldıktan sonra para farkından değil yetenek farkından ötürü şampiyon olunması sağlamak amacını taşıyorum. Eleştiriniz de haklısınız. Ancak bir de olaya bu yönden bakarsanız sevinirim. Selamlar


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