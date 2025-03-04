Galatasray'dan dev kar! Resmen açıklandı... O rakam herkesi şaşırttı

Galatasaray Kulübü 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemindeki karını açıkladı. Yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar'ın bu dönem için büyük kar ettiği görüldü.

DEV KAR

Sarı-kırmızılılar söz konusu dönemde 710 Milyon TL kar edildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde:

"Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem karı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır."