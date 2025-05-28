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Galatasray sezonun ilk bombasını patlatıyor! Başkan tam yetkiyi verdi... Dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvarken Sarı-Kırmıızlılar'da ilk hedef şüphesiz Victor Osimhen. Yönetim Osimhen transferini bir an önce bitirmek isterken bir başka yıldız için de girişimlere başladı. Başkan Dursun Özbek'in bizzat onay verdiği yıldız için ilk temasların başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasray sezonun ilk bombasını patlatıyor! Başkan tam yetkiyi verdi... Dünya yıldızı geliyor
Berker İşleyen
Bernardo Silva

Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmaya hak kazanırken transfer için de kolları sıvamış durumda.

Sarı-Kırmızılılar da ilk hedef Victor Osimhen olurken, diğer taraftan da dünyaca ünlü yıldızlarla temas kurmaya devam ediyor.

Mertens’in ayrılılık kararı sonrası yerine klas bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, adaylar arasındaki Kevin de Bruyne’nin Napoli’ye gitmesinin ardından rotayı tamamen Manchester City’nin bir başka süperstarına çevirdi.

HEDEF BERNARDO SİLVA!

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Galatasaray, artık rotasını tamamen Bernardo Silva'ya çevirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli yıldızı kadrosuna katarak transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

BAŞKANDAN TAM YETKİ

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Başkan Dursun Özbek’in transferde tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardi’nin, sezon sonunda City’den ayrılma ihtimali olan Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

O DA ONAY VERDİ

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İngiliz kulübüyle son kez masaya oturup yeni bir yol haritası çizeceği öğrenilen Bernardo Silva’nın, muhtemel bir ayrılık kararı durumunda Galatasaray’a “Kulüpler anlaşırsa neden olmasın” mesajını ilettiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar şimdi Manchester City’nin Silva kararını bekleyecek.

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