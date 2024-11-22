Galaya siyahlar içerisinde geldi! Melisa Şenolsun iddialı seçimiyle olay oldu! Elbisenin yanlarında dikiş dâhi yoktu...

Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Şenolsun bir süredir ekranlardan uzaktı.

Şimdilerde Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi ile ekranlara geri dönen Melisa Şenolsun ayrıca başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Sarp Bozkurt'un paylaştığı 'Dünya Varmış' filminde de rol aldı.

Kadrosunda yer aldığı filmin galası için özel olarak hazırlanan ünlü isim geceye siyahlar içerisinde geldi.

Derin göğüs dekolteli elbisesiyle adeta bakana bir daha baktıran Melisa Şenolsun'un elbisesinin üst kısmının yanlarında dikiş dâhi yoktu...

TAM NOT ALDI

Güzel oyuncu cesur kombinini tülden eldivenleri ve açık saçları ile tamamladı. Şenolsun bu haliyle çok beğenildi.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel görünüyor', 'hem güzel hem seksi', 'çok iyi duruyor' gibi yorumlar yapıldı.