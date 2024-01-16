1.5 ayda 6 kilo verdi! Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci incecik olmasının sırrını açıkladı

Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim fit haliyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.



Gazeteci Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuşan Düvenci, 36 bedene düşüş hikayesini şöyle anlattı: “Normalde 38 beden olmayı seviyorum. Çok zayıf olmayı seven biri değilim açıkçası ama televizyonda bir dizi yapmak başka bir sorumluluk… Ekran hepimizi 5 kilo da fazla gösteriyor.

NTV‘de sohbet programında masa başında oturunca 38 bedenken normal bir 40 beden görünmekte bir sakınca olmuyor.

Çünkü sohbet ediyoruz, bilgimiz var orada… Dizide bir karakter oynuyorsun ve dört taraftan kamera çekiyor. İlk bölüm bir flashback sahnesi çektik. Güzel bir kazak giydirmişti Pınar. Bir baktım kazak arkadan sıkmış ve kötü bir görüntü var.

Ben böyle istemem, estetik olmalı… Benim ekranda 38 beden görebilmem lazımdı. Bu dizi bunu gerektiriyor. Filiz karakeri de biraz disiplinli, kendine bakan iplik gibi bir kadın…”