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  4. 1.5 ayda 6 kilo verdi! Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci incecik olmasının sırrını açıkladı

1.5 ayda 6 kilo verdi! Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci incecik olmasının sırrını açıkladı

16.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Fit hali ile takipçilerinden övgü toplayan Düvenci 1,5 ayda tam 6 kilo verdi. Güzel oyuncu incecik olmasının sırrını da açıkladı.

Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sıkça gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim fit haliyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuşan Düvenci, 36 bedene düşüş hikayesini şöyle anlattı: “Normalde 38 beden olmayı seviyorum. Çok zayıf olmayı seven biri değilim açıkçası ama televizyonda bir dizi yapmak başka bir sorumluluk… Ekran hepimizi 5 kilo da fazla gösteriyor.
NTV‘de sohbet programında masa başında oturunca 38 bedenken normal bir 40 beden görünmekte bir sakınca olmuyor.

Çünkü sohbet ediyoruz, bilgimiz var orada… Dizide bir karakter oynuyorsun ve dört taraftan kamera çekiyor. İlk bölüm bir flashback sahnesi çektik. Güzel bir kazak giydirmişti Pınar. Bir baktım kazak arkadan sıkmış ve kötü bir görüntü var.

Ben böyle istemem, estetik olmalı… Benim ekranda 38 beden görebilmem lazımdı. Bu dizi bunu gerektiriyor. Filiz karakeri de biraz disiplinli, kendine bakan iplik gibi bir kadın…”

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI
1,5 ayda 64 kilodan 58 kiloya düşen Ceyda Düvenci zayıflama sırrını da verdi. Düvenci: “Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım… Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum.
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Ceyda Düvenci Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
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