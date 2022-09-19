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  4. 1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

19.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise Dilek Atak birinci oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi kıyısında düzenlenen "1. Saros Yarı Maratonu", yerli ve yabancı 338 sporcunun katılımıyla koşuldu.

Keşan Belediyesi organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun destekleriyle düzenlenen maraton, Erikli sahilinde başladı.

İki kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, 10 ve 21 kilometre koşarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Organizasyonu 21 kilometre genel klasmanda Üzeyir Söylemez birinci, Sang Bernard (Kenya) ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü bitirdi. Kadınlar genel klasmanda ise Dilek Atak birinci, Hatice Yıldırım ikinci, Özge Çolak üçüncü sırayı aldı.

10 kilometre genel klasmanda Fetene Alemu Regasa (Etiyopya) birinci, Abdullah Tuğluk ikinci, Rajiv Kipkosgei Lagat (Kenya) üçüncü sırada yarışı tamamladı. Kadınlar genel klasmanda ise Özlem Kaya Alıcı birinci, Sabriye Güzelyurt ikinci, Fatma Arık ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile protokol üyelerince takdim edildi

Belediye başkanı Helvacıoğlu, katılan tüm atletleri tebrik ederek, "Önümüzdeki yıllarda organizasyonumuzu geliştirerek sürdüreceğiz. Maratonumuza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

- Erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise Dilek Atak birinci oldu

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

1. Saros Yarı Maratonu, 338 sporcunun katılımıyla düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Saros körfezi keşan belediyesi

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