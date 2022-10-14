10'uncu Çorum Kitap Kültür Günleri başladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince organize edilen 10'uncu Çorum Kitap Kültür Günleri'ne 100'ün üzerinde yazar okuyucuyla buluşacak.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde düzenlenen programın açılışında, etkinliğin 10 gün süreceğini söyledi.

Etkinliğin bir "kitap bayramı" olduğunu belirten Çiftçi, insanın öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlandığına inandığına dikkati çekerek, "Öğrenmeyi terk eden kişi 20'sinde de olsa, 80'inde de olsa yaşlıdır felsefesini kendime şiar edindim. Dolayısıyla iyi bir okuyucu olmak için insanın kendini disipline etmesi, kitap okumaya zaman ayırması gerekiyor. Ancak bu şekilde okuduğumuz kitapları, edindiğimiz bilgileri hayata uyarlayabilirsek, bilgimizi, görgümüzü, kültürümüzü, karakterimizi geliştirebiliriz." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 10'uncu Çorum Kitap Kültür Günleri'nin katılımcı ve faydalanıcı sayısı açısından ilkleri barındırdığını söyledi.

Çorum'u kültür şehri yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Aşgın, "Bunun en önemli adımlarından birisi kitap fuarımız. Bölgemizde en fazla yayınevinin, en fazla yazarın okuyucuyla buluşacağı fuar, Çorum'daki fuarımız. Biz ticarette birinci, ihracat rakamlarında bölgenin yıldızı olup, kültürde şehrimizi asla geri bırakamayız. Biz iddialı olan bir şehiriz. Bizim iddiamız her alanda bölgenin yıldızı bir Çorum." diye konuştu.

Kitap okumayı meydan okumaya benzeten Aşgın, şunları söyledi:

"Kitap okumayan milletlerin meydan okumaya hakkı yoktur. Bizim medeniyetimizi tarif edenler, 8'inci yüzyıldan 15'inci yüzyıla kadar olan kısmı, kitap medeniyetinin yüzyılı olarak ifade ederler. Bizim medeniyetimizin başlangıcında kılıç vardır. Medeniyetimizi yükselten ise kitap olmuştur. Meydan okumaya devam edeceksek, Türk-İslam medeniyetini bütün medeniyetlerin üzerine tekrar çıkaracaksak, bunun yegane vesilesi kitap."

İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatan Aşgın, "Biz değerlerini tarihinden alan yüce bir milletiz. Şu anda maalesef söz söylemiyorsak ya da sesimiz cılız çıkıyorsa bunun arkasında okumayışımız var. Bunu adım adım açacağız ve bu kitap fuarlarını bunun bir vesilesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, fuarın büyük hedeflere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çevre il ve ilçelerle beraber en az 100 bin kişiyi kitaplarla buluşturmak. 25 bin öğrencimize 30 liralık kuponlar veriyoruz. Bunun 5 binini belediye olarak biz sağlıyoruz. Kalanlarını hayırsever iş adamlarımız, kurumlarımız destekliyor. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Fuarda 100'e yakın yayınevi, 100'den fazla yazar vatandaşlarımızla buluşacak."

Törende Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile siyasi parti temsilcileri, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezdi.