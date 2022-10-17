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12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

17.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Bu yıl 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız"

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 21-30 Ekim'de okurseverleri, 215 yazarla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fuarın, Cam Piramit Kongre Merkezi'nde bir hafta boyunca önemli yazarları ağırlayacağını belirtti.

Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde korsan kitap satışını önlemek amacıyla Kitap Fuarı'nın ilkini 2009'da gerçekleştirdiklerini anlatan Böcek, şunları söyledi:

"2010'da Kent Meydanı'nda bir çadırda başlattığımız fuar, 12 yıl sonra kentimizin en önemli kültür etkinliklerinden biri oldu. Bu yıl 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce kitapseverlerle buluşup sözlerin, sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne tanıklık edeceğiz."

Fuarda Gülseren Budayıcıoğlu, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Levent Gültekin, Serhan Asker, Sinan Akyüz, Talat Kırış, Mustafa Karataş, Ahmet Şafak, Cengiz Abdullayev gibi isimlerin yer alacağını dile getiren Böcek, kendisinin de ileriki günlerde ikinci kitabının çıkacağını ve bu kitabıyla fuarda okurseverlerle bir araya geleceğini kaydetti.

Başkan Böcek, fuara tüm Antalyalıları davet etti.

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Bu yıl 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız"

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi kitap fuari

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