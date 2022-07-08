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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

08.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından seyahat edecek vatandaşların otogardaki hareketliliği devam ediyor.

Biletlerini aldıktan sonra terminallerde otobüslerini bekleyen vatandaşlar kalabalık oluştururken, yakınlarını bırakmak için araçlarıyla gelen vatandaşlar da otogar giriş ve çıkışlarında trafik sıkışıklığına neden oldu.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için otogar giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler tatile çıkacak vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Emniyet kemerinin önemi, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları uyaran ekipler, otobüs şoförlerine de sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin ikazlarda bulundu.

Polis ekipleri otobüsteki çocuklara bayram hediyesi verdi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı yoğunluk

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Metin Eczanesi
Avcilar
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İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

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