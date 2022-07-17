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16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

17.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreşlerde 45'i başpehlivan yaklaşık 800 sporcu yer alıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri başladı.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen ve minikler kategorisi müsabakalarıyla başlayan güreşlerde, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 45'i başpehlivan yaklaşık 800 sporcu yer alıyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005 yılından beri aralıksız yaptıkları ve birçok pehlivanın kol bağladığı güreşlere salgın nedeniyle 2 yıldır ara verdiklerini söyledi.

Ata sporunun yaşatılması ve halkın hoş zaman geçirmesi için güreşleri düzenlediklerini ifade eden Yücel, "800'ün üzerinde sporumuzun kol bağladığı er meydanındayız. Burada kıran kırana mücadeleler olacak. Neredeyse Kırkpınar'ın rövanşı olacak. Gökbel, UNESCO Somut Olamayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Bunun da haklı gurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

- Güreşlerde 45'i başpehlivan yaklaşık 800 sporcu yer alıyor

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

16. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri, Antalya'da başladı

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