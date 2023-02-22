17 suit kiraladı, gelen fatura ortaya çıktı! İşte Ronaldo'nun mermer banyolu kral dairesinin fiyatı...

YENİ EVİNE YERLEŞTİ

Otelden çıkış yaptıktan sonra ailesiyle birlikte evine geçen Ronaldo'nun yeni evinin nerede olduğu henüz teyit edilmese de dünyaca ünlü süperstarın üst düzey güvenlik sistemine sahip özel bir alanda kalacağı düşünülüyor. Al-Nassr formasıyla beş maça çıkan Ronaldo bu karşılaşmalara beş gol sığdırırken, iki de asist yaptı.