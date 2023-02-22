17 suit kiraladı, gelen fatura ortaya çıktı! İşte Ronaldo'nun mermer banyolu kral dairesinin fiyatı...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan dünya futbol kamuoyunu şaşırtan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Transferi sonrası Arabistan'a ailesiyle birlikte taşınan yıldız oyuncu, evine taşınana kadar geçirdiği süre zarfında otelde kalırken, kaldığı otele adeta bir servet ödediği ortaya çıktı.
Yeni evine taşınmadan önce Riyad'daki bir otelde kalan Ronaldo'nun ödediği astronomik ücret dudak uçuklattı. Yıldız futbolcu, ailesi ve yakınlarının kaldığı 17 suit rezervasyonu yaptırmıştı.
Suudi Arabistan'daki evine geçiş yapan Ronaldo, ailesiyle birlikte şu ana dek konakladığı otele bir servet ödedi. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra spor tarihinin en büyük kontratına imza atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo bu ülkedeki yeni evine taşınmadan önce şu ana kadar kaldığı otele 250 bin sterlinlik (5.7 milyon TL) ödeme yaptı.
Ronaldo ailesi otelde oturma odası, yemek odası, sinema odası ve Riyad manzaralı altın ve mermer banyolara sahip iki katlı kral dairesinde kalırken, İngiliz basınından The Mirror, otelin Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik fatura çıkardığını belirtti.
Otelden çıkış yaptıktan sonra ailesiyle birlikte evine geçen Ronaldo'nun yeni evinin nerede olduğu henüz teyit edilmese de dünyaca ünlü süperstarın üst düzey güvenlik sistemine sahip özel bir alanda kalacağı düşünülüyor. Al-Nassr formasıyla beş maça çıkan Ronaldo bu karşılaşmalara beş gol sığdırırken, iki de asist yaptı.