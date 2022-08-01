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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

01.08.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, gruplarda son müsabakalar yapıldı.

Toplam 4 grupta 16 takımın yer aldığı organizasyonda son 16 turunda A ile B Grubu, C ile de D Grubu'ndaki takımlar çapraz eşleşti.

Galip gelenlerin çeyrek finale yükseleceği, mağlupların ise klasman maçlarına çıkacağı turnuva, 3 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

B Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda A Grubu üçüncüsü Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 3 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve grup müsabakalarında bugün alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Büyük Britanya

Fransa-Almanya

Slovenya-Hırvatistan

Litvanya-Çekya

İsrail-Polonya

Sırbistan-Karadağ

İspanya-Kuzey Makedonya

İtalya-Yunanistan

- Sonuçlar

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Büyük Britanya: 69-71

Fransa-İsrail: 82-66

B Grubu:

İspanya-Polonya: 70-49

Türkiye-Almanya: 68-64

C Grubu:

Yunanistan-Slovenya: 61-73

Sırbistan-Çekya: 82-65

D Grubu:

İtalya-Karadağ: 76-41

Litvanya-Hırvatistan: 83-54

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

Türkiye - Almanya

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grup

İzmir Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:06
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:30
Yatsı
22:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
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