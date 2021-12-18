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19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

18.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivale katılan Bulgaristan ekibi "Samuray'ın Kızı", Arnavutluk ekibi de "Soğuk Dünya" adlı oyunu sergiledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, kukla ve gölge oyunlarının yanı sıra kukla yapım atölyeleri, Karagöz gösterileri ve panellerle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale katılan Bulgaristan ekibi, Tayyare Kültür Merkezi'nde "Samuray'ın Kızı" adlı kukla gösterisini sergiledi.

Festival kapsamında, sanatçı Ata Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ipli kukla atölyesine katılanlar, önceden hazırlanmış ahşap parçaları boyayarak kuklaları birleştirdi. Kukla yapımının ardından kuklayı dillendirme öğretisi sunuldu.

Arnavutluk ekibi ise Barış Manço Kültür Merkezi'nde "Soğuk Dünya" adlı oyununu sahneledi.

Ayrıca, Karagöz Müzesi'nde hayali Cemal Fatih Polat'ın sergilediği "Karagöz Denizler Macerası" ve Tayfun Özeren'in "Karagöz Dadım Olsa" oyunları katılımcılarla buluştu.

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

- Festivale katılan Bulgaristan ekibi "Samuray'ın Kızı", Arnavutluk ekibi de "Soğuk Dünya" adlı oyunu sergiledi

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali devam ediyor

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