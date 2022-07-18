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19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

18.07.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro’nun Antik Taş Ocağı'nda verdikleri konserle başladı.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince, 18 Temmuz-14 Eylül arasında gerçekleşecek festival, bu yıl yine müzik ve eğitimi merkezine alacak.

Konser öncesinde açılış konuşması yapan Bodrum Belediyesi Başkanvekili Tamer Mandalinci ve Festivalin Sanat Danışmanı Gülsin Onay, 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali hakkında misafirlere bilgi vererek, güzel bir festival dönemi diledi.

25 Asırlık Antik Taş Ocağı'nda seyirci karşısına çıkan Juan Lago ve Belen Navarro ikilisi, açılış konserinde Fransız besteci Claude Debussy, Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov ve Maurice Ravel'in eserlerini seslendirdi.

Festival "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık yaratmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

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