Festival "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince, 18 Temmuz-14 Eylül arasında gerçekleşecek festival, bu yıl yine müzik ve eğitimi merkezine alacak.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı

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