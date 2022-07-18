Bodrum Klasik Müzik Derneğince, 18 Temmuz-14 Eylül arasında gerçekleşecek festival, bu yıl yine müzik ve eğitimi merkezine alacak.
Konser öncesinde açılış konuşması yapan Bodrum Belediyesi Başkanvekili Tamer Mandalinci ve Festivalin Sanat Danışmanı Gülsin Onay, 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali hakkında misafirlere bilgi vererek, güzel bir festival dönemi diledi.
25 Asırlık Antik Taş Ocağı'nda seyirci karşısına çıkan Juan Lago ve Belen Navarro ikilisi, açılış konserinde Fransız besteci Claude Debussy, Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov ve Maurice Ravel'in eserlerini seslendirdi.
Festival "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık yaratmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başladı
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