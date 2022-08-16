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19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

16.08.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseriyle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince, 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Taş Ocağı'nda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuar etkinlik sponsorluğu ile izleyiciyle buluşan konser beğeni topladı.

Projede dünya üzerindeki en büyük bestecilerden Ludwig van Beethoven'ın eserleri, onun hayatındaki dönüm noktalarını anlatan sahnelerle bütünleşti.

Yaklaşık bir saat süren orijinal performansta iki keman ve piyano sonatı, üç kısa tiyatro sahnesiyle bir araya geldi. Beethoven'ın başyapıtlarına ilham olan anlar ve anılar da izleyiciyle buluştu.

Beethoven'ın eserleri, kemanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Dr. Erman Türkili ve piyanoda Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin tarafından yorumlanırken, Beethoven'ın hayatından kısa sahneler, Adnan Ata Yiğit tarafından canlandırıldı.

Doç. Dr. Elif Baş İyibozkurt'un kaleme alıp yönettiği performans, klasik müzik dinletilerine yeni bir boyut katarak Bodrumlu
sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festival Sanat Danışmanı Piyanist Gülsin Onay, konser sonrasında yaptığı konuşmada, çok farklı bir konsept ve festivalde bir ilki yaşadıklarını belirterek, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i ve BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar'ı sahneye davet etti.

Başkan Yücel de üniversite olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını ifade ederek konserde yer alan sanatçıları ve festivalde emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşma sırasında sahneye gelen Türk halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan da "Hekimoğlu" adlı türküyü seslendirdi.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Beethoven'ı Anlatmak" teatral konseri sahnelendi

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