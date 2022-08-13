Klasik müziğin adresi haline gelen Gümüşlük'te keman ve piyano için derlenmiş eserlerle izleyici karşısına çıkan Antal Zalai ve Yener Gökbudak ikilisi programda Cesar Franck, Maurice Ravel, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Fritz Kreisler'in eserlerine yer verdi.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

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