YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

13.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, kemancı Antal Zalai ve piyanist Yener Gökbudak'ın verdiği konserle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde, Zalai ve Gökbudak, günbatımında 2 bin 500 yıllık tarihi mekanda klasik müzikseverlerle buluştu.

Klasik müziğin adresi haline gelen Gümüşlük'te keman ve piyano için derlenmiş eserlerle izleyici karşısına çıkan Antal Zalai ve Yener Gökbudak ikilisi programda Cesar Franck, Maurice Ravel, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Fritz Kreisler'in eserlerine yer verdi.

Sanatçılar konser sonunda bol alkış topladı.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum konser klasik müzik Taş ocağı gumusluk

Muğla Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:33
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.