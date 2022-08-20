YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

20.08.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Fransız viyolonselci Ophelie Gaillard ve piyanist Atakan Sarı'nın klasik müzik konseriyle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen festivalde Gaillard ve Sarı, ilk olarak Alman barok dönemi bestecisi Johann Sabastian Bach'in "Suite No.3" adlı eserini yorumladı.

Ardından 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden Gabriel Faure'den "Elegie" adlı yapıtla izleyici karşısına çıkan sanatçılar, konserin ilk yarısı bu eserle sonlandırdı.

Gecenin ikinci yarısına Bohemyalı çellist ve besteci David Popper'ın "Rhapsodie Hongroise" adlı eseriyle başlayan Gaillard ve Sarı, programı Alman romantik dönem bestecisi Johannes Brahms'ın "Sonata in E minor Op.38" başlıklı yapıtıyla sonlandırdı.

Programın sonunda Gaillard ve Sarı'ya çiçek verildi.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum festival

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
20:00
Yatsı
21:22
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.