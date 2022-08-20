Bodrum Klasik Müzik Derneğince 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen festivalde Gaillard ve Sarı, ilk olarak Alman barok dönemi bestecisi Johann Sabastian Bach'in "Suite No.3" adlı eserini yorumladı.
Ardından 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden Gabriel Faure'den "Elegie" adlı yapıtla izleyici karşısına çıkan sanatçılar, konserin ilk yarısı bu eserle sonlandırdı.
Gecenin ikinci yarısına Bohemyalı çellist ve besteci David Popper'ın "Rhapsodie Hongroise" adlı eseriyle başlayan Gaillard ve Sarı, programı Alman romantik dönem bestecisi Johannes Brahms'ın "Sonata in E minor Op.38" başlıklı yapıtıyla sonlandırdı.
Programın sonunda Gaillard ve Sarı'ya çiçek verildi.
Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz