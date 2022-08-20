Bodrum Klasik Müzik Derneğince 2 bin 500 yıllık tarihi Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen festivalde Gaillard ve Sarı, ilk olarak Alman barok dönemi bestecisi Johann Sabastian Bach'in "Suite No.3" adlı eserini yorumladı.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ophelie Gaillard ve Atakan Sarı konser verdi

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