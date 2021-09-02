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  4. 2,5 ayda 40 kilo vermişti! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor

2,5 ayda 40 kilo vermişti! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor

02.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Tuncer, Türk halk müziğinin en tanınan sanatçıları arasında olan Mahmut Tuncer'in kızıdır. Mahmut Tuncer ile Işıl Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer 2,5 ayda 90 kilodan 50 kiloya düşerek 40 kilo vermişti! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gizem Tuncer iddialı pozlarını paylaşıyor. İşte detaylar...

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Şarkı çalışmaları sürecinde diyet ve spor ile toplamda 40 kilo vererek 90 kilodan 50 kiloya düşen Gizem Tuncer'in sosyal medyada paylaştığı cesur pozları oldukça konuşulmuştu. İşte detaylar...

90 KİLODAN 50 KİLOYA DÜŞTÜ!

Zayıflama sürecini anlatan Gizem Tuncer, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu ifade etmişti.
Bu şekilde son bir ayda 10 kilo verdiğini belirten Tuncer yeni görüntüsünden oldukça memnun olduğunu da ifadelerine ekledi.

TUNCER'DEN CESUR POZLAR!

TUNCER'DEN CESUR POZLAR!
Türk halk müziğinin en ünlü sanatçıları arasında olan Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer, "gizem" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
Oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamlayan Gizem Tuncer'in cesur pozları dikkat çekti.

GİZEM TUNCER HAKKINDA

GİZEM TUNCER HAKKINDA
1992 Muğla, Bodrum doğumlu Gizem Tuncer 29 yaşındadır. Mahmut Tuncer ile Işıl Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri aldı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Tuncer, lise eğitimi almaya devam ettiği sırada Erol Sayan'dan nota, usul ve nazariyat dersleri de aldı ve Erol Sayan'ın son öğrencisi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer
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