2,5 ayda 40 kilo vermişti! Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, iddialı pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Şarkı çalışmaları sürecinde diyet ve spor ile toplamda 40 kilo vererek 90 kilodan 50 kiloya düşen Gizem Tuncer'in sosyal medyada paylaştığı cesur pozları oldukça konuşulmuştu. İşte detaylar...

90 KİLODAN 50 KİLOYA DÜŞTÜ!

Zayıflama sürecini anlatan Gizem Tuncer, bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün bir saat koştuğunu ifade etmişti.

Bu şekilde son bir ayda 10 kilo verdiğini belirten Tuncer yeni görüntüsünden oldukça memnun olduğunu da ifadelerine ekledi.

TUNCER'DEN CESUR POZLAR! Türk halk müziğinin en ünlü sanatçıları arasında olan Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer, "gizem" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.

Oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünde tamamlayan Gizem Tuncer'in cesur pozları dikkat çekti.