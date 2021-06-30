Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın sunduğu Kuzeyin Oğlu'nun bu haftaki konukları izleyici tarafından merak konusu oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında uğurlayan Konak, yine haftaya damgasını vurmaya geliyor. 2 Temmuz Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...