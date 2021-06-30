Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın sunduğu Kuzeyin Oğlu'nun bu haftaki konukları izleyici tarafından merak konusu oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimleri programında uğurlayan Konak, yine haftaya damgasını vurmaya geliyor. 2 Temmuz Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...
Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları belli oldu!
Poll Production ve Global Medya’nın ortak yapımı olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları belli oldu.
Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran programa 2 Temmuz Cuma akşamı ünlü şarkıcı Koray Avcı ile Niran Ünsal konuk olacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak'ın bu haftaki sürprizi ise yıllara meydan okuyan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak.
Dünya çapında büyük başarılara imza atan dans topluluğu yine harika bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.
Koray Avcı ve Niran Ünsal ise birbirinden çok sevilen şarkıları seslendirerek geceye damga vurmaya geliyorlar...
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