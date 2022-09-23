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2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

23.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sempozyumda Mevlevi, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı ile dünya mutfakları üzerine sunum yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığında organize edilen 2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 200'den fazla bilim insanının katıldığı sempozyumda Mevlevi, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı ile dünya mutfakları üzerine sunumlar yapılacak.

Sempozyumun Konya gastronomisi ve adına türbe yapılan aşçıbaşı Ateş Baz-ı Veli'nin de tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, sempozyumun açılışında, Konya'nın, ilim ve kültür açısından önemli medeniyetlerin ve şahsiyetlerin izlerini taşıdığını söyledi.

Bu maddi ve manevi değerlerin korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini anlatan Zorlu, Büyükşehir Belediyesiyle hem bu amaca katkı sunacak, hem bilimsel bir boşluğu dolduracak bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Ateş Baz-ı Veli'nin hatırasını yaşatmanın değerli bir görev olduğunu aktardı.

Sempozyum, yarın sona erecek.

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

- Sempozyumda Mevlevi, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı ile dünya mutfakları üzerine sunum yapılacak

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

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