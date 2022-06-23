2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali "Kaligrafist" başladı

İSTANBUL (AA) - İlki "Kaligrafist" adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı destekleriyle 2017'de gerçekleştirilen "Uluslararası Yazı Kültürü Festivali"nin ikincisi Barın Han'da yapıldı.

Kaligrafist'in küratörü Erhan Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin açılışının bir perşembe günü Barın Han'da yapılıyor olmasının özel anlamı bulunduğunu belirterek, "Burası Türkiye'de kaligrafinin tohumlarının atıldığı yerdir diyebiliriz. Uzun yıllar bir gelenek haline gelmiş perşembe toplantıları yapılırdı burada, çeşitli sanatçıların bir araya geldiği kültürel ortamın gelişmesine katkı sunan bir mekandı." dedi.

Olcay, festival seçkisinde sadece Latin kaligrafisine değil, tüm dünya yazılarına yer verdiklerini kaydederek, "Festivalimiz 110 sanatçının katılımıyla 100'e yakın eserin yer aldığı bir sergiyle açılmış oldu. 30 farklı ülkeden eserler toplandı, İbrani'den Moğol kaligrafisine, çivi yazısından Kiril kaligrafisine, görme engelli alfabesinden müzik alfabesine kadar birçok yazı sistemini kullandığımız bir sergi oldu." diye konuştu.

Birçok yazı sistemini farklı disiplinlerden eserlerle sergilemeyi hedefleyen, alanlarında uzman yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla farklı yazı kültürlerini ve sanatları daha geniş kitlelere ulaştırma ve tanıtma fikrinden yola çıkarak tasarlanan festivalde, konferanslar, sergiler, performanslar, yetişkinler ve çocuklar için atölyeler, saha gezileri, söyleşiler yapılacak.

Festivalde, tabela ressamlarından Christoforos Tomas Klasik Tabelacılık Atölyesi, Luca Barcellona Fraktur Yazı Atölyesi, kaligraf Tolga Girgin Kaligrafi İnceleme ve Geliştirme Atölyesi, uzman Sümerolog Veysel Donbaz Çivi Yazısı Atölyesi, Tunç Dindaş Grafiti Atölyesi ve Erhan Olcay Kaligrafide Teknik Analiz Atölyesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival mekanları ise İBB Taş Oda-Sultanahmet, Barın Han, İBB Mahalle Evleri, Tarihi Yarımada Yazı Rotası, Karaköy Sahil Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçısı olacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik programının ayrıntıları "İBB Kültür Sanat" ve "Kaligrafist" sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Çivi yazısı, grafiti, fraktur yazı, klasik tabelacılık gibi yetişkin atölyelerinin yanı sıra İBB Mahalle Evleri'nde minikleri konuk edecek çocuk atölyelerini de kapsayan "Kaligrafist", 3 Temmuz'a kadar devam edecek.