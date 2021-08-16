2014'te Elidor Miss Turkey ikincisi olmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in eski hali ortaya çıktı!

Ekranların tanınan yüzü Dilan Çiçek Deniz oyunculuk kariyeri boyunca Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi başarılı projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2014 senesinde Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak seçilen Dilan Çiçek Deniz'in eski hali ortaya çıktı!
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemlerde televizyon karşısında sık sık yer alıyor.
En son Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi başarılı oyuncuların yer "Alev Alev" dizisinde "Rüya" karakterine hayat veren tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz; Yarım Kalan Aşklar, Çukur, Bodrum Masalı, Güneşin Kızları ve Tatlı Küçük Yalancılar projelerinde rol aldı.
Aynı zamanda 2013 yılında "Balayı" adlı sinema projesinde yardımcı oyuncu olarak yer aldı.
28 Şubat 1995 Sivas doğumlu Dilan Çiçek Deniz Türk oyuncu ve mankendir.
15 yaşındayken “Güneşi Annem Sanırdım” adlı şiir kitabı çıkaran Deniz, 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katıldı ve oyunculuk ödülü aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum