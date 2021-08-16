2014'te Elidor Miss Turkey ikincisi olmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in eski hali ortaya çıktı!

Ekranların tanınan yüzü Dilan Çiçek Deniz oyunculuk kariyeri boyunca Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi başarılı projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2014 senesinde Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak seçilen Dilan Çiçek Deniz'in eski hali ortaya çıktı!

En son Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi başarılı oyuncuların yer "Alev Alev" dizisinde "Rüya" karakterine hayat veren tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz; Yarım Kalan Aşklar, Çukur, Bodrum Masalı, Güneşin Kızları ve Tatlı Küçük Yalancılar projelerinde rol aldı.