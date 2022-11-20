2018'de milli takımı bırakmıştı! Mesut Özil'den çarpıcı Dünya Kupası yorumu

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir."