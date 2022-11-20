SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. 2018'de milli takımı bırakmıştı! Mesut Özil'den çarpıcı Dünya Kupası yorumu

2018'de milli takımı bırakmıştı! Mesut Özil'den çarpıcı Dünya Kupası yorumu

20.11.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere macerasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak Süper Lig'e gelen ve sonrasında Başakşehir'in yolunu tutan Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mesut Özil, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası hakkında konuşan Özil, favorilerini de belirledi. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Alman yıldızı Mesut Özil, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dev organizasyondaki favorisini açıklayan Özil, "Almanya bir turnuva takımı" dedi.

DÜNYA KUPASI ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İlginizi Çekebilir

Dünya Kupası'na saatler kaldı! Brezilyalı kahinden kupa finali açıklaması

Dünya Kupası'na saatler kaldı! Brezilyalı kahinden kupa finali açıklaması

 Dünya Kupası öncesi tanıtım filminde yıldızlar geçidi!

Dünya Kupası öncesi tanıtım filminde yıldızlar geçidi!

 'İçki içmeyin, ölmezsiniz!' Saatler kala ortalık karıştı

'İçki içmeyin, ölmezsiniz!' Saatler kala ortalık karıştı

 Kiralık taraftar! Günlük 10 dolar, 3 öğün yemek...

Kiralık taraftar! Günlük 10 dolar, 3 öğün yemek...

İŞTE MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI:

"Çoğu insan Almanya'yı güçlü takımlardan biri olarak görmüyor. Bunun sebebi son turnuvalardaki ve Uluslar Ligi'ndeki kötü performans. Ancak bu kötü bir şey olarak görülmeyebilir. Takım, bu durumu avantaja çevirip insanların yanıldığını gösterebilir."

"Almanya bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nın ardından kimse Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçları umursamayacaktır. Ayrıca takımda çok önemli oyuncular var."

"Antonio Rüdiger son birkaç yılda inanılmaz gelişti ve şu an dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Leroy Sane ve Serge Gnabry'de turnuvanın kilit oyuncularından olmak için her şeye sahipler."

FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

FAVORİLERİNİ AÇIKLADI

Dünya Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyleyen Özil, "Şu anda form olarak çok iyi takımlar var. Özellikle Brezilya hücum hattında olağanüstü oyunculara sahip. Ayrıca Fransa, İngiltere ve Arjantin'in de çok güçlü kadroları var." diyerek sözlerini noktaladı.

Mesut Özil, 2018 yılında Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

Çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.