Dünya Kupası'na saatler kaldı! Brezilyalı kahinden kupa finali açıklaması

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Turnuvada dördüncü kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek. A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. Tarihinde ilk defa kış aylarına oynanacak turnuva için liglere geçtiğimiz hafta ara verilmişti. Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması için kış aylarına alınması ise tartışmalara neden olmuştu.