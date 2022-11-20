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Dünya Kupası'na saatler kaldı! Brezilyalı kahinden kupa finali açıklaması

20.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası bugün ev sahibi Katar ile Ekvador'un oynayacağı mücadele ile resmen başlıyor. Dev organizasyona kısa bir süre kala futbolseverler geri sayıma geçerken, Dünya Kupası'na dair son gelişmeleri sizler için derledik. Öte yandan ilk düdük öncesi daha önce "zombilere” ve çeşitli felaketlere karşı uyarılarda bulunan "Yaşayan Nostradamus" lakaplı Brezilyalı kahin Athos Salome, Dünya Kupası finali için açıklama yaptı. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kaldı. Dev organizasyonun ilk maçında ev sahibi Katar bugün Fenerbahçeli Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador karşı karşıya gelecek. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

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Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Turnuvada dördüncü kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek. A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. Tarihinde ilk defa kış aylarına oynanacak turnuva için liglere geçtiğimiz hafta ara verilmişti. Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması için kış aylarına alınması ise tartışmalara neden olmuştu.

Turnuvanın Katar'da oynanacak olması, Dünya Kupası için yapılan stadyumların inşaatında çok sayıda işçinin ölmesi ve ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle de eleştirilere sebep olmuştu. Katar ayrıca turnuvaya beklenen sayıda seyirci gelmediği için parayla seyirci alındığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak ev sahibi ülke, parayla taraftar aldığı iddialarını yalanlamıştı. Turnuva son olarak stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağının açıklanmasıyla tartışma yaratmıştı.

Dünya Kupası'nda bugün başlayacak grup maçları 2 Aralık'ta üçüncü maçların tamamlanmasının ardından sona erecek. Son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta, çeyrek final karşılaşmaları ise 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak. Yarı finale yükselen ülkeler ise 13-14 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nın final maçı, 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kupa sahibini bulacak. 2018 yılında Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa kazanmıştı.

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