'İki yüzlülük, alkol, ırkçılık...' Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı! FIFA Başkanı Gianni Infantino ateş püskürdü...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nın başlamasına bir gün kala başkent Doha’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Organizasyona yönelik eleştirilere yanıt veren Infantino, göçmen işçi ölümleri ve insan haklarına yönelik tutumu nedeniyle Katar’ı eleştirenlere sert tepki gösterdi. Infantino, "Bugün güçlü duygular içindeyim. Bugün Katarlı hissediyorum, Arap hissediyorum, göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Ben Avrupalıyım. Ahlaki dersler vermeden önce dünya çapında 3 bin yıldır yaptıklarımız ve önümüzdeki 3 bin yılda yapacaklarımız için özür dilemeliyiz" diye konuştu.

"TEK TARAFLI AHLAKİ DERS, İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"

Eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Infantino, "Bu insanlara yardım etmeli, eğitime yatırım yapmalı ve onlara daha iyi bir gelecek, daha fazla umut vermeliyiz. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz, birçok şey mükemmel değil ama reform ve değişim zaman alan bir şey. Bu tek taraflı ahlaki ders, sadece iki yüzlülüktür. 2016’dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum" şeklinde konuştu.

"KATAR'I SAVUNMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Avrupa ülkelerinin göçmenlere sınırlarını kapattığını, Katar’ın ise Hindistan, Bangladeş ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen işçilere fırsatlar sunduğunu vurgulayan Infantino, "Eğer Avrupa bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa Katar’ın yaptığı gibi bu işçilerin bir kısmının çalışmak için Avrupa’ya gelebilmesi konusunda hukuki yollar oluşturabilir. Katar’ı savunmak zorunda değilim, onlar kendilerini savunabilirler. Ben futbolu savunuyorum. Katar ilerleme kaydetti ve başka birçok şeyi de hissediyorum" dedi.

"BU, SAF BİR IRKÇILIKTIR"

Infantino, 12 yıl önce alınan bir kararın eleştirisini kabul etmenin kolay olmadığı ifade ederek, "Doha hazır, Katar hazır ve tabii ki gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacak. Ben elbette Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim ya da göçmen işçi değilim. Ama onları anlıyorum. Çünkü yabancı bir ülkede yabancı olarak ayrımcılığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum" açıklamasında bulundu. Bir İtalyan olarak İsviçre’de doğduğunu, kızıl saçları ve çilleri nedeniyle kendisiyle alay edildiğini söyleyen Infantino, Katar’da sahte taraftarlar olduğu yönündeki iddiaları da "saf ırkçılık" olarak nitelendirdi. Infantino, "İnsanlar İngilizlere benzemiyorsa İngiltere’yi destekleyemez mi? Bu ırkçılıktır. Bu, saf bir ırkçılıktır. Dünyadaki herkesin istediği kişi için tezahürat yapma hakkı vardır" diye konuştu.

"3 SAAT İÇMESENİZ DE HAYATTA KALIRSINIZ"

Stadyum çevresinde uygulanacak alkol yasağına yönelik eleştirilere de değinen Infantino, "Dürüst olmak gerekirse Dünya Kupası için en büyük sorun buysa hemen istifa edeceğim, sahile gidip 18 Aralık’a kadar dinleneceğim. Dünya Kupası’nda aldığımız her karar, Katar ve FIFA’nın ortak kararıdır. Şahsen günde 3 saat alkol içemezseniz hayatta kalacağınızı düşünüyorum" dedi.

