SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. 'İki yüzlülük, alkol, ırkçılık...' Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı! FIFA Başkanı Gianni Infantino ateş püskürdü...

'İki yüzlülük, alkol, ırkçılık...' Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı! FIFA Başkanı Gianni Infantino ateş püskürdü...

19.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefesler tutuldu ve Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev turnuvanın başlamasına saatler kala ortalığı karıştıran açıklamalar geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’a yönelik yapılan eleştirilerle ilgili, "Bu tek taraflı ahlaki ders, sadece iki yüzlülüktür. 2016’dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum" dedi.

'İki yüzlülük, alkol, ırkçılık...' Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı! FIFA Başkanı Gianni Infantino ateş püskürdü...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası’nın başlamasına bir gün kala başkent Doha’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Organizasyona yönelik eleştirilere yanıt veren Infantino, göçmen işçi ölümleri ve insan haklarına yönelik tutumu nedeniyle Katar’ı eleştirenlere sert tepki gösterdi. Infantino, "Bugün güçlü duygular içindeyim. Bugün Katarlı hissediyorum, Arap hissediyorum, göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Ben Avrupalıyım. Ahlaki dersler vermeden önce dünya çapında 3 bin yıldır yaptıklarımız ve önümüzdeki 3 bin yılda yapacaklarımız için özür dilemeliyiz" diye konuştu.

"TEK TARAFLI AHLAKİ DERS, İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"

05474212-d150-4ac8-97d1-4d66e7ff9e0b

Eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Infantino, "Bu insanlara yardım etmeli, eğitime yatırım yapmalı ve onlara daha iyi bir gelecek, daha fazla umut vermeliyiz. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz, birçok şey mükemmel değil ama reform ve değişim zaman alan bir şey. Bu tek taraflı ahlaki ders, sadece iki yüzlülüktür. 2016’dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum" şeklinde konuştu.

"KATAR'I SAVUNMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

thumbs_b_c_707f752e69066a005b6609369f56c096

Avrupa ülkelerinin göçmenlere sınırlarını kapattığını, Katar’ın ise Hindistan, Bangladeş ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen işçilere fırsatlar sunduğunu vurgulayan Infantino, "Eğer Avrupa bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa Katar’ın yaptığı gibi bu işçilerin bir kısmının çalışmak için Avrupa’ya gelebilmesi konusunda hukuki yollar oluşturabilir. Katar’ı savunmak zorunda değilim, onlar kendilerini savunabilirler. Ben futbolu savunuyorum. Katar ilerleme kaydetti ve başka birçok şeyi de hissediyorum" dedi.

"BU, SAF BİR IRKÇILIKTIR"

thumbs_b_c_5d053986ffc3cdf626bffbb683a82997

Infantino, 12 yıl önce alınan bir kararın eleştirisini kabul etmenin kolay olmadığı ifade ederek, "Doha hazır, Katar hazır ve tabii ki gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası olacak. Ben elbette Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim ya da göçmen işçi değilim. Ama onları anlıyorum. Çünkü yabancı bir ülkede yabancı olarak ayrımcılığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum" açıklamasında bulundu. Bir İtalyan olarak İsviçre’de doğduğunu, kızıl saçları ve çilleri nedeniyle kendisiyle alay edildiğini söyleyen Infantino, Katar’da sahte taraftarlar olduğu yönündeki iddiaları da "saf ırkçılık" olarak nitelendirdi. Infantino, "İnsanlar İngilizlere benzemiyorsa İngiltere’yi destekleyemez mi? Bu ırkçılıktır. Bu, saf bir ırkçılıktır. Dünyadaki herkesin istediği kişi için tezahürat yapma hakkı vardır" diye konuştu.

"3 SAAT İÇMESENİZ DE HAYATTA KALIRSINIZ"

thumbs_b_c_10f6f0d279b62601e477bed154a097ab

Stadyum çevresinde uygulanacak alkol yasağına yönelik eleştirilere de değinen Infantino, "Dürüst olmak gerekirse Dünya Kupası için en büyük sorun buysa hemen istifa edeceğim, sahile gidip 18 Aralık’a kadar dinleneceğim. Dünya Kupası’nda aldığımız her karar, Katar ve FIFA’nın ortak kararıdır. Şahsen günde 3 saat alkol içemezseniz hayatta kalacağınızı düşünüyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı! 'İçki yasak, dansöz serbest'Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı! 'İçki yasak, dansöz serbest'
Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''Beşiktaşlı oyuncuya kanca! ''Bana onu getirin''
Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!Icardi ve Wanda Nara boşandı, herkesin kafası karıştı!
Anahtar Kelimeler:
alkol Katar Gianni Infantino dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

Nouma hayranının parmağını kırdı! Nedeni herkesi şaşırttı

Nouma hayranının parmağını kırdı! Nedeni herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.