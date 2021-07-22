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2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? Açılış töreni ne zaman? İşte Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...

22.07.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gerçekleşeceği güne sayılı saatler kaldı. 85 etkinlikte yarışan 120 sporcu ile ülke, atıcılık, güreş, boks, okçuluk ve badminton dallarında madalya için yarışılacak. Sporseverler 2020 Tokyo Olimpiyatları açılış törenini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Haberimizde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hangi kanalda yayınlanacağını ve açılış töreninin ne zaman gerçekleşeceğini belirttik. İşte ayrıntılar...

Sporseverler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hangi kanaldan izleyeceğini ve açılış töreninin ne zaman gerçekleşeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları 2020 ertelenmişti. İşte Tokyo Olimpiyatları 2020 açılış töreni tarihi...

Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

XXXII Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü başlıyor, 8 Ağustos 2021 Pazar günü Tokyo, Japonya'da sona eriyor.

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
Sporseverler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından izleyebilecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?

TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?
Tokyo Olimpiyatları Açılış Seremonisi'nin gerçekleşeceği tarih: 23 Temmuz Cuma.
Açılış töreninin birçok kanalda canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Savannah Guthrie ve Mike Tirico, bu seneki Açılış Töreni etkinliğine ev sahipliği yapacak.

22 Temmuz Perşembe

22 Temmuz Perşembe
* 08.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız) * 10.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. "Meksika - Fransa" (Trt Spor) * 14.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Brezilya - Almanya " (canlı) (Trt Spor)
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
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