2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? Açılış töreni ne zaman? İşte Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...

Sporseverler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hangi kanaldan izleyeceğini ve açılış töreninin ne zaman gerçekleşeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları 2020 ertelenmişti. İşte Tokyo Olimpiyatları 2020 açılış töreni tarihi...

Açılış töreninin birçok kanalda canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Savannah Guthrie ve Mike Tirico, bu seneki Açılış Töreni etkinliğine ev sahipliği yapacak.