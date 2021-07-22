2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor ve hangi kanalda? Açılış töreni ne zaman? İşte Tokyo Olimpiyatları yayın akışı...

Sporseverler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hangi kanaldan izleyeceğini ve açılış töreninin ne zaman gerçekleşeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları 2020 ertelenmişti. İşte Tokyo Olimpiyatları 2020 açılış töreni tarihi...
Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, hangi kanalda?
XXXII Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü başlıyor, 8 Ağustos 2021 Pazar günü Tokyo, Japonya'da sona eriyor.
TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
Sporseverler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarından izleyebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?
Tokyo Olimpiyatları Açılış Seremonisi'nin gerçekleşeceği tarih: 23 Temmuz Cuma.
Açılış töreninin birçok kanalda canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Savannah Guthrie ve Mike Tirico, bu seneki Açılış Töreni etkinliğine ev sahipliği yapacak.
22 Temmuz Perşembe
* 08.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
* 10.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. "Meksika - Fransa" (Trt Spor)
* 14.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Brezilya - Almanya " (canlı) (Trt Spor)
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