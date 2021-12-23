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  4. 2021'de ustalara bir bir veda ettik... Vefatlarıyla Türkiye'yi yasa boğdular

2021'de ustalara bir bir veda ettik... Vefatlarıyla Türkiye'yi yasa boğdular

23.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında gösteri, sanat dünyasından birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. İşte 2021'de vefatlarıyla Türkiye'yi yasa boğan o isimler...

Sanat dünyasında topluma mal olmuş birçok ünlü isim son bir yıl içerisinde aramızdan ayrıldı. Kimi kronik hastalık, kimi kanser, kimi de koronavirüs...

İŞTE 2021'DE ARAMIZDA AYRILAN ÜNLÜLER

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini manevi oğlu oyuncu Civan Canova duyurdu.
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.
Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.
Besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 61 yaşında hayatını kaybetti. Tetik'in yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı 5 Temmuz 2021'de Sarıyer'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy Kartal Tibet Rasim Öztekin
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