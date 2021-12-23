2021'de ustalara bir bir veda ettik... Vefatlarıyla Türkiye'yi yasa boğdular

Sanat dünyasında topluma mal olmuş birçok ünlü isim son bir yıl içerisinde aramızdan ayrıldı. Kimi kronik hastalık, kimi kanser, kimi de koronavirüs...
İŞTE 2021'DE ARAMIZDA AYRILAN ÜNLÜLER
Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.
Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini manevi oğlu oyuncu Civan Canova duyurdu.
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.
Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.
Besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 61 yaşında hayatını kaybetti. Tetik'in yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı 5 Temmuz 2021'de Sarıyer'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.
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