Optimist sınıfının yelken sporunun ilk adımı olarak bilindiğini ifade eden Akdurak, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen yarışlar için ilçeye gelen sporcular, kortej yürüyüşüne katıldı. Ellerinde ülke bayraklarını taşıyan sporcular, bando eşliğinde marinadan başlayıp Bodrum Kalesi'ne kadar yürüdü.

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz