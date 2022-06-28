Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.
Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen yarışlar için ilçeye gelen sporcular, kortej yürüyüşüne katıldı. Ellerinde ülke bayraklarını taşıyan sporcular, bando eşliğinde marinadan başlayıp Bodrum Kalesi'ne kadar yürüdü.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, farklı ülkelerden gelen sporcuları ve antrenörlerini ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bayar, yarışların güzel geçmesi temennisinde bulundu.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak ise şampiyonada uzun yıllar sürecek dostlukların temelinin atılmasına vesile olduklarını kaydetti.
Optimist sınıfının yelken sporunun ilk adımı olarak bilindiğini ifade eden Akdurak, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.
Akdurak, IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco ile Optimist Sınıf Birliğinin bayrağını, sahnede kurulan düzende temsili olarak göndere çekti.
Şampiyonada ilk yarışlar yarın yapılacak.
2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı
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