Törene, Marmara Kaymakamı Murat Çiçek, Marmara Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Atıf Turan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, kurum müdürleri ve amirleri de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ve Marmara Adalar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, ada ilçe olan Marmara'da 22 Ağustos'ta başladı.

"22. Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu" Balıkesir'de sona erdi

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