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  4. 23 yaş küçük sevgilisini canlı yayında gözyaşları içinde aradı! Doktora diye çıktı... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi

23 yaş küçük sevgilisini canlı yayında gözyaşları içinde aradı! Doktora diye çıktı... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 14:10
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisinden 20 gündür haber alamayan Mehmet Bey, Müge Anlı'dan yardım istedi. Bir yıldır birlikte yaşadığı sevgilisinin doktora diye evden çıktığını söyleyen Mehmet Bey gözyaşları içinde imam nikahlı sevgilisini aradı...

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtan bir olay ekrana getirildi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisinin 20 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mehmet Bey 'Hayatından endişe ediyorum' diyere Müge Anlı'dan yardım istedi.
Bankta tanıştıklarını ve ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Mehmet Bey imam nikahı kıydıklarını resmi nikah için gün aldıklarını dile getirdi.

'RESMİ NİKAH İÇİN...'

'RESMİ NİKAH İÇİN...'
Resmi nikah için gün beklerken sevgilisin ortadan kaybolduğunu söyleyen Mehmet Bey 'doktora diye evden çıktı bir daha eve dönmedi. O günden beri ulaşamıyorum telefonu da kapalı' dedi.
Mehmet Bey canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı. Müge Anlı ise kısa sürede Mehmet Bey'in 23 yaş küçük sevgilisi Seda'yı buldu.

PAZARDA ÇIKTI

PAZARDA ÇIKTI
Müge Anlı görüntüleri göstererek 'Mehmet abi öyle bir şey diyor ama Seda ile ilgili eğer evlilik vaadiyle dolandırma işi varsa bize ulaşırlar diye gösteriyorum' dedi ve Seda Hanım'ın pazarda ve bankamatikte çekilmiş görüntüleri yayınladı.
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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert sevgilisi
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