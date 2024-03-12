23 yaş küçük sevgilisini canlı yayında gözyaşları içinde aradı! Doktora diye çıktı... Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtan bir olay ekrana getirildi. Tepki çekmişti! Tesettüre girdiği anları yayınladı



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisinin 20 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mehmet Bey 'Hayatından endişe ediyorum' diyere Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bankta tanıştıklarını ve ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Mehmet Bey imam nikahı kıydıklarını resmi nikah için gün aldıklarını dile getirdi.

'RESMİ NİKAH İÇİN...' Resmi nikah için gün beklerken sevgilisin ortadan kaybolduğunu söyleyen Mehmet Bey 'doktora diye evden çıktı bir daha eve dönmedi. O günden beri ulaşamıyorum telefonu da kapalı' dedi.

Mehmet Bey canlı yayında gözyaşlarını da tutamadı. Müge Anlı ise kısa sürede Mehmet Bey'in 23 yaş küçük sevgilisi Seda'yı buldu.