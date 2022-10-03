"24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" adayları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 24. kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri"nin adayları belirlendi.

Adayların açıklandığı basın toplantısı, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve usta tiyatrocu Haldun Dormen'in ev sahipliğinde Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Merih Tangün, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde sanatseverlerin tiyatrolardan uzak kaldığını, bu zorlu dönemde de kurum olarak özel tiyatroların yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'da 2020 Aralık ve 2022 Haziran tarihleri arasında olan tüm oyunlara jüri üyeleri sayısı kadar bilet aldıklarını belirten Tangün, "Bu kapsamda 150 oyuna toplam 6 bin bilet desteğimiz oldu ve bu biletler jürimizin tiyatroya gittiklerinde kendilerine aldıklarının dışındaydı. Bu biletleri genç arkadaşlarımızla, tiyatro öğrencileriyle paylaştık. Hepsi oyunlara gittiler, izlediler, yorumlar yaptılar." dedi.

Tangün, Yapı Kredinin Türk Eğitim Vakfıyla oluşturduğu fonla Türkiye'nin farklı şehirlerinden 16 tiyatro öğrencisine burs verdiklerine işaret ederek, "Biz bu bursu ileriki zamanlarda da vermeye devam edeceğiz. Tiyatroyu, insanların arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bunun için tıpkı Afife gibi tutkuyla, ısrarla, sınırsızca tiyatro diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüller konusunda her zaman şeffaf, adil olmaya özen gösterdiklerini ve ciddi bir altyapı çalışması yaptıklarını anlatan Merih Tangün, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki üniversitelerin tiyatro bölümü öğrencileriyle bir küçük blok projesi başlatıyoruz, Afife sürecine dahil olsunlar, bizlere de yardımcı olsunlar diye. Bu seneye özgü 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ni de özel değerlendirme sezonu olarak yaptık. Bu özel değerlendirme için de 15 Mart 2019'dan 22 Nisan 2022'ye kadar olan dönemi tüm oyunlarıyla izledik. Zor oldu, çok çalıştık."

Tangün, geçen yıllara göre jüri sayısının 33'ten de 20'ye indiğini ve 264 oyunun değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

- Özel ödülleri kazananlar ve adaylar

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne Engin Uludağ'ı, oyun yazarlarına adanan "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"ne ise "Gomidas" isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak'ı layık gördü.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü"nü "Amadeus" kazanırken, "Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi ise tiyatroya yaptığı katkılar nedeniyle Zihni Göktay'ın oldu.

"Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde Studio Oyuncuları'nın sahnelediği "Aşınma", Yolcu Tiyatro'nun "Gomidas", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "İki Efendinin Kuşağı", Bahçe Galata'nın "Nora 2", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Vişne Bahçesi" oyunları aday gösterildi.

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" adayları arasında "İki Efendinin Uşağı"yla Aslı Öngören, "Kalabalık Duası" ile Güray Dinçol, "Vişne Bahçesi" ile Mehmet Birkiye, "Nora 2" ile Saim Güveloğlu ve "Aşınma" ile Şahika Tekand yer alıyor.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinin adayları da Ece Dizdar, Melek Ceylan, Pınar Güntürkün, Sezen Keser ve Zerrin Tekindor oldu.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" kategorisinde ise adaylar Fehmi Karaarslan, Onur Özaydın, Tansu Biçer, Tolga İskit ve Yiğit Özşener olarak açıklandı.