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24 yaşındaki sevgilisi 40 yaşındaki annesiyle kaçtı! Müge Anlı duyduklarına inanamadı! TikTok görüntüleri verilince...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 12:31
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Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu defa yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. 18 yaşındaki Nehir canlı yayında 'eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı' dedi. Müge Anlı anlatılanlara inanmak istemedi ama canlı yayındaki TikTok görüntüleri herkesi çileden çıkardı.

Atv'nin fenomen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ağızları açık bırakan bir olay ekrana getirildi. 18 yaşındaki Nehir Müge Anlı'dan yardım istedi.

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AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY

Resmi nikahı olmadığı ancak bir çocuk sahibi olduğu eşi dediği sevgilisinin annesiyle kaçtığını söyleyen Nehir anlattıklarıyla herkesi şoke etti.
Bir yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir; 'Annem ve sevgilim kaçarken 2 burma bilezik bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'yi de yanlarında götürdüler' dedi.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ
Müge Anlı bu anlatılanlara inanmak istemedi ancak canlı yayında Nehir'in 40 yaşındaki annesi ve 24 yaşındaki sevgilisinin TikTok görüntüleri verildi.
Gördükleri karşısında hayrete düşen Müge Anlı: 'Bir de öpüyor. Yuh devenin nalı' diyerek isyan etti.
Nehir'in sevgilisi görüntülerin yayınlanmasının ardından canlı yayına bağlandı ve 'müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum' ifadelerini kullandı.
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