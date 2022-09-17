KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 27'ncisi düzenlenen Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.
Tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilen konserde Zara, sevilen türküleri seslendirdi. Konser için alanı dolduran müzikseverler de Zara'ya eşlik etti.
Konseri, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve çok sayıda vatandaş izledi.
27. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali, Zara konseriyle kutlandı
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